"Дети гор" обвиняют Сергея Доренко в разжигании межнациональной розни

Представители кавказских молодежных организаций выступили с призывом к СКР возбудить уголовное дело против главного редактора радиостанции "Русская служба новостей" Сергея Доренко.

"Последние эфиры Доренко посвящены оскорблению народов России, причем каждый раз он проходится по разным – азиатам, евреям, кавказцам, русским", — заявила заместитель председателя всероссийской кавказской молодежной организации "Дети гор" Рузанна Казарян, сообщают vesti.ru.

Недовольство заявителей вызвала передача "Подъем" от 16 августа, где Доренко размышлял об отношении жителей кавказских республик к лицам славянской внешности.



Под заявлением в СКР стоят подписи 35 человек. Помимо членов организации "Дети гор", подписались активисты "Ассоциации молодежи Дагестана".

Сам Доренко считает, что «жалкие политические пигмеи, политические лилипуты, пытаются примазаться и напитаться крохами со стола моей популярности".

Кавказская молодежная организация "Дети Гор" была основана в 2010 году. Цель организации - сохранение и развитие кавказской культуры, борьба с ксенофобией и укрепление дружбы между народами. У объединения есть филиалы в 15 регионах России.