Немцов сделал подробный доклад об имуществе Путина

Борис Немцов подготовил новый доклад, посвященный президенту Российской Федерации Владимиру Путину и назвал его "Жизнь раба на галерах. Дворцы, яхты, автомобили, самолеты и другие аксессуары".

Как сообщает сегодня радио "Эхо Москвы", образ жизни главы государства в докладе сравнивается с образом жизни "эпатажных олигархов".



Доклад один из лидеров партии РПР-ПАРНАС Борис Немцов подготовил с членом федерального политсовета движения "Солидарность" Леонидом Мартынюком. В документе со ссылкой на источники перечисляется имущество Владимира Путина, при этом фотографий больше, чем текста. Авторы уверены, что в распоряжении президента имеется "20 дворцов, вилл, резиденций". В парк специального летного отряда "Россия", обслуживающего президента, входят 43 самолета и 15 вертолетов, а "общая стоимость авиапарка - около 1 миллиарда долларов".

Есть фото 11 часов Владимира Путина и их стоимость - 22 миллиона рублей, а это официальная годовая зарплата президента за шесть лет. "Чтобы честно приобрести одну только коллекцию часов, Владимир Путин должен был не есть и не пить целых шесть лет. А если это подарки, то они должны быть задекларированы, иначе это не что иное, как взятка высшему должностному лицу", говорится в новом докладе.

На появление доклада уже есть реакция в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все, чем пользуется "избранный президент, является госсобственностью".







