Чирикова подала документы для регистрации кандидатом в мэры Химок

Лидер движения «В защиту Химкинского леса» Евгения Чирикова подала документы для регистрации кандидатом на выборах в мэры подмосковных Химок. Об этом сообщил в сегодня председатель Мособлизбиркома Ирек Вильданов.

Евгения теперь начнет собирать подписи для регистрации кандидатом, потом избирательная комиссия будет их проверять, только после этого она будет зарегистрирована.

Как отметил Вильданов, в выборах примут участие не менее 10 кандидатов. Каждая партия может выдвинуть только одного кандидата, всего в регионе около 30 политических партий, которые имеют на это право.

В четверг председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, в частности, что партия не будет выдвигать своего кандидата на этих выборах и поддержит Чирикову. Она была выдвинута кандидатом в мэры на «народном сходе» в Химкинском лесу.



Глава химкинского отделения партии «Яблоко» Игорь Белоусов не намерен отказываться от участия в выборах мэра Химок из-за этого, он заявил ранее о своем намерении участвовать в выборах как самовыдвиженец или кандидат от другой партии, сообщает gazeta.ru.

ЛДПР выдвинет депутата Госдумы Максима Рохмистрова, кандидатом от КПРФ станет Леонид Виноградов.

Глава Химок Владимир Стрельченко 14 августа подал заявление об отставке, исполняющим его обязанности назначен бывший первый вице-губернатор Тульской области Олег Шахов. Выборы нового главы города пройдут 14 октября, 24 августа начался прием заявок от кандидатов.



