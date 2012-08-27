Вертолетчиками России поставлен мировой рекорд по высоте полета

Новейший российский вертолет Ми-38 на чемпионате мира по вертолетному спорту установил новый мировой рекорд по высоте полета. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь холдинга "Вертолеты России" Роман Кириллов.

Четырнадцатый чемпионат мира по вертолетному спорту прошел с 22 по 26 августа на аэродроме "Дракино" в Серпуховском районе Подмосковья. Его участниками были спортсмены из 11 стран (Австрии, Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Германии, Китая, Польши, Украины, Франции, Швейцарии и России).



В рамках чемпионата Ми-38, одна из новейших российских разработок, преодолел высоту в 8,6 тысяч метров и установил новый мировой рекорд высоты в классе E-1h, категория FAI для вертолетов взлетной массой от 10 до 20 тонн.

Рекорд установили летчики-испытатели Московского вертолетного завода имени Миля (входит в холдинг "Вертолёты России"): командир экипажа Владимир Кутанин, второй пилот Салават Садриев, штурман-испытатель Олег Репитило, ведущий инженер по летным испытаниям Игорь Клеванцев, сообщают РИА Новости.



"Предыдущая рекордная высота в 8,5 тысяч метров была получена в летных испытаниях также российскими пилотами. Нынешний рекорд официально зарегистрирован и войдет в историю мировой авиации", - отметил Кириллов.

Многоцелевой вертолет Ми-38 может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя, для полетов над водной поверхностью. Он превосходит другие вертолеты класса по грузоподъемности, вместимости пассажиров и большинству летно-технических характеристик.



