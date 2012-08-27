Лианозовский проезд открыт после реконструкции

В Москве сегодня состоялось открытие реконструированного Лианозовского проезда на севере города. Работы здесь начались в августе 2011 года, их стоимость оценивается в 500 миллионов рублей.

В результате проведенного строительства, на данном участке исчезли примерно 300 незаконных строений, среди них – базары и рынки, проезд расширен с трех до семи полос.



После реконструкции Лианозовский проезд должен снизить нагрузки на Дмитровское шоссе, обеспечить нормальный выезд из 9-го микрорайона района Северный, расположенного за МКАД.



Как отметил заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, "это связка Лианозовского проезда с дублером Дмитровского шоссе". Открытие проезда "особенно актуально, поскольку мы активно приступили к реконструкции Дмитровского шоссе, где фактически в трех местах строятся развязки", Как считает чиновник, открытие нового участка разгрузит прилегающие "пробки", при этом пропускная способность возрастет примерно на 50%.



В дальнейшем планируется реконструировать участок от платформы Лианозово по Череповецкой улице до Алтуфьевского шоссе. По словам мэра столицы Собянина, «сейчас надо Череповецкую улицу проектировать и расширять». Он отметил, что работы на Череповецкой улице станут третьим этапом работ и закончатся к концу 2014 года.



Основные объемы работ по реконструкции Дмитровского шоссе будут завершены к 2013 году.



