Зюганов: никто не позволит организовать очередную Чечню на Красной площади

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил на пресс-конференции в Москве, что коммунисты не допустят захоронения тела Владимира Ленина. Решение о том, в какой форме захоронить Ленина – «решение наших отцов и дедов».

Его принял тот же съезд, который узаконил Российскую Федерацию. "Это решение наших отцов и дедов. Оно соответствует православным канонам", — сказал Зюганов. А тех, кто в этом сомневается, Зюганов отправил в Киево-Печерскую лавру, где находятся мощи святых.



"Поезжайте в Киево-Печерскую, Псково-Печерскую лавры и посмотрите на мощи Ильи Муромца, которые переоблачаются дважды в год", — заявил Зюганов, сообщают «Вести». "Успокойтесь и не дергайтесь!" — призвал он. "В условиях кризиса, когда у нас ни одна проблема не решена, вы собираетесь организовать очередную Чечню на Красной площади, — продолжил он. — Никто этого сделать не позволит, мы не допустим этого варварства".



Второй Всесоюзный Съезд Советов проходил в Москве с 26 января по 2 февраля 1924 года, на нем была принята первая Конституция СССР, а также постановление о сооружении Мавзолея на Красной площади в Москве.



