Виталий Минаков в Брянске встретится с Фабьяну Шернером

FIGHT NIGHTS продолжает расширять географию своих турниров. 17 сентября в Брянске в 69-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков состоится очередной представительный турнир, который FIGHT NIGHTS организовывает вместе с газетой "Аргументы Неделi" (это уже второй совместный турнир, первый состоялся в июне 2012 в Перми).

Битва на Десне - так назвали предстоящий турнир организаторы, а главным его событием станет последний поединок Виталия Минакова (8-0) в России накануне дебюта в Bellator. Соперником непобеждённого российского тяжеловеса станет бразилец Фабьяну Шернер. Помимо этого гостей и зрителей ожидает семь ярких боёв по правилам ММА, К-1 и Боевого самбо, в которых примут участие несколько брянских бойцов, чемпионы России и мира, а также традиционная для FIGHT NIGHTS разнообразная шоу-программа.



Для уроженца Брянска Виталия Минакова крайне важно проститься с российской публикой на победной ноте. В октябре ему предстоит старт в турнире Bellator, в котором выступят такие известные бойцы как Бретт Роджерс, победитель Гран-при пятого сезона Эрик Приндл и его финалист Тьягу Сантус, а также ещё один россиянин Руслан Магомедов. Нынешний соперник Минакова бразилец Фабьяну Шернер, который ныне тренируется в команде одного из ведущих бойцов ММА всех времён Мэтта Линдланда Team Quest, который станет одним из почётных гостей турнира. Бразилец известен бескомпромиссной манерой ведения боя, и все 19 его поединков завершились досрочно.



Другим важным поединком станет защита титула чемпиона Европы в легчайшем весе Али Багаутиновым. Напомним, что этот пояс Али завоевал на том же турнире "Битва под Москвой 7", победив по очкам финна Микаэля Силандера. Очередным соперником Багаутинова станет призёр чемпионата мира по универсальному бою, белорус Вадим Жлобич.



Полусредневес Иван Косов вернётся на ринг FIGHT NIGHTS после прошлогоднего поражения от Багаутдина Абасова. Прервать серию неудач чемпион России по боевому самбо попытается в поединке с непобеждённым американским бойцом Терренсом Уильямсом.



В рамках вечера пройдёт и один бой по правилам боевого самбо с участием четырёхкратного чемпиона мира Алексея Гагарина. Соперник дебютирующего в FIGHT NIGHTS нижегородского бойца немец Михаэль Муллино. С 2006 по 2007 год он также выступал в ММА, где одержал две победы в четырёх поединках.



Традиционный женский бой в рамках FIGHT NIGHTS в этот раз украсит многократная чемпионка мира и Европы по кикбоксингу Светлана Кулакова. На июньском турнире в Перми она провела свой крайний бой, победив по очкам Альфию Иштрякову, а в этот раз встретит с гостьей из Белоруссии, чемпионкой мира по муай-тай Еленой Муратовой.



Брянская школа боевых искусств будет представлена на турнире ещё одним бойцом. На ринг поднимется 21-летний мастер спорта по боевому самбо Николай Алексахин. В марте этого года он одержал первую профессиональную победу по правилам ММА над Романом Мироненко. В Брянске в рамках масштабного российско-белорусского противостояния он сойдётся с Ильёй Мартысюком, одержавшим победы в последних двух поединках.



Также известны участники двух предварительных поединков по правилам ММА. Откроет шоу бой в весе до 90 килограммов между Артуром Астаховым и Сергеем Классеном, каждый из которых попытается одержать дебютную победу на профессиональном ринге. Участник шоу М-1 Fighter, брянский кикбоксёр Артур Астахов в дебютном поединке уступил опытному самбисту Михаилу Мохнаткину. Сергея Классена мы уже видели на ринге FIGHT NIGHTS в июне 2012, когда он уступил горячему проспекту Магомеду Молодому Магомедову.



В другом разогревочном поединке мастер спорта по комплексным единоборствам с подходящей для бойца фамилией Дмитрий Сильнягин встретится с Даниялом Асильдаровым.



Стоит отметить, что 17 сентября, учредители газеты "Аргументы Недели" и продюсеры FIGHT NIGHTS объявят следующий город, который примет очередную Битву!

Состав участников шоу «Битва на Десне»:



ММА. Свыше 93 кг. Виталий Минаков (Россия) – Фабьяну Шернер (Бразилия)

ММА. До 59 кг. Али Багаутинов (Россия) – Вадим Жлобич (Белоруссия)

Боевое самбо. До 80кг. Алексей Гагарин (Россия) – Михаэль Муллино (Германия)

К-1. Женщины до 65. Светлана Кулакова (Россия) – Елена Муратова (Белоруссия)

ММА. До 77кг. Николай Алексахин (Россия) – Илья Мартысюк (Белоруссия)

ММА. До 77кг. Иван Косов (Россия) – Терренс Уильямс (США)

ММА. До 90 кг. Артур Астахов (Россия) – Сергей Классен (Россия)

ММА. До 70кг. Даниял Асильдаров (Россия) - Дмитрий Сильнягин (Россия)

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СПОНСОРУ ОАО «ИНВЕСКОМ» ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГРАНДИОЗНОГО ТУРНИРА «БИТВА НА ДЕСНЕ».