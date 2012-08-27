У жителей Северо-Западного Федерального округа самые высокие запросы

Исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал на своем сайте результаты исследования материальных запросов россиян. В ходе исследования респондентам задавался вопрос, сколько денег, по их мнению, нужно семье из трех человек, проживающих в их населенном пункте для того, чтобы жить «нормально».

Выяснилось, что, по мнению жителей России, для «нормальной» жизни семье из трех человек нужно от 45 до 90 тысяч рублей в месяц. Средняя цифра по стране составляет 62 600 рублей.

При этом данные Федеральной Службы Государственной Статистики говорят следующее: средний располагаемый (за вычетом налогов, сборов и обязательных платежей) доход семьи из трех человек летом 2012 года номинально составлял порядка 60-63 тысяч рублей в месяц.

Более половины россиян располагают доходом менее 15 тысяч рублей в месяц.

Самые большие запросы, по результатам исследования, у жителей СЗФО. В 2012 году сумма «нормального» дохода семьи из трех человек, по ожиданиям жителей Северо-запада, равняется 64 тысячам рублей. Интересно, что в 2011 году «нормальный» доход был больше на 12 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге средний показатель составляет 78 тысяч рублей в месяц на троих.