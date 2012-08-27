«Морлок» из элитной школы отдан под суд

В Красногвардейском районном суде Санкт-Петербурга начались судебные слушания в отношении 68-летнего Виктора Клевцова, ранее неоднократно судимого. Рецидивист с 30-летним стажем «отсидки» устроился дворником учебного заведения, в по ночам отправлялся на кровавую охоту.

Подсудимому предъявлено обвинение в ряде преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 119 УК РФ («покушение на убийство, умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, угроза убийством»), сообщает «Конкретно.ру».

Гражданин Клевцов, как установлено следствием, поселился в подвале школы №143 на территории Красногвардейского района, и трудился дворником. Между прочим, это учебное заведение с углубленным изучением английского языка и считается элитным учреждением в Красногвардейском районе. На самом же деле бывший зэк с солидным уголовным прошлым превратился, образно говоря. в одного из литературных героев знаменитого американского писателя Герберта Уэллса – морлока (морлоки – представители земной цивилизации, ушедшие жить в подземелье, а затем, появлявшиеся в темное время суток и совершавшие набеги на бывших своих сородичей).

Клевцов основательно «накачивался» спиртным в подвале средней школы, а затем брал в руки нож и молоток и выходил ночью на соседние улицы для кровавой охоты. Поиски приключений нередко заканчивались трагически. Так, к примеру, 1 августа 2011 года у дома №13 корпус №1 по Синявинской улице совершил нападение на мужчину, которому нанес не менее 12 колото-резаных ранений, однако свой умысел, направленный на его убийство до конца не довел по не зависящим от него обстоятельствам, так как потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь. Клевцов скрылся с места происшествия. Характерная деталь : свидетели называли его – «дедушкой-разбойником» или «кровавым монстром»…

Кроме того, органами следствия также были установлены обстоятельства другого преступления. 2 января 2012 года Клевцов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в помещении вышеназванной школы Красногвардейского района, из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к обществу, высказал угрозу убийства в адрес потерпевшего, после чего нанес ему не менее пяти сильных ударов молотком по голове, причинив значительный вред потерпевшему.

В последующем Клевцов был задержан и обезврежен сотрудниками правоохранительных органов. Он по-прежнему также подозревается в совершении ряда убийств и других тяжких преступлений.