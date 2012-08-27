Участницы Pussy Riot осуждают вандалов, осквернивших кресты

Осквернение поклонных крестов никак не связано с акциями в поддержку российской панк-группы Pussy Riot, осужденной за панк-молебен в храме Христа Спасителя.



Муж одной из осужденных, активист арт-группы «Война» Петр Верзилов сказал, что сами девушки осуждают действия вандалов.

Напомним, неизвестные злоумышленники спилили четыре поклонных креста в Челябинской и Архангельской областях. Накануне представители РПЦ потребовали найти вандалов и сурово, по закону, наказать их, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.