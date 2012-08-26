Сколько стоило выступление Pussy Riot в храме Христа Спасителя?

Заказ выступления российской панк-группы Pussy Riot стоит от одного до 5 миллионов рублей.

В анкете на сайте Treda.ru, предоставляющем услуги по заказу «музыкантов и артистов разных жанров», отмечается, что Pussy Riot - московская феминистская панк-рок-группа, «выступающая исключительно нелегально». В предлагаемом репертуаре группы – песни «Колечко», «Освободи брусчатку», «Смерть тюрьме, свободу процессу», «Кропоткин-водка», «Богородица, Путина прогони».

На сайте также есть информация об акции в московском храме Христа Спасителя. «В настоящее время три женщины, подозреваемые властью в причастности к этому событию: Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич, находятся в СИЗО-6 «Печатники» в г. Москве», - говорится в анкете.

«Группа была образована в 2011 году, когда стало понятно, что стране не хватает феминистского хлыста, сексуального и политического раскрепощения, дерзости и женщины-президента. Команда не привязана к конкретным лицам, не имеет лидеров, фронтменов. Коллектив всегда выступал и будет выступать нелегально, потому что считает, что идея концертов на корпоративах нефтяных компаний и в клубах безнадежно устарела», - так представлена Pussy Riot на сайте, представляющем услуги по заказу музыкантов.

Напомним, трех участниц Pussy Riot Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич приговорили к двум годам колонии общего режима после выступления в ХСС.

В микроблоге панк-группы в воскресенье появилась информация, что оставшиеся на свободе и объявленные в розыск участницы панк-группы уехали из России.