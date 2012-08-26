Дмитрий Рогозин продемонстрировал новую униформу для высших чинов ВПК

Вице-премьер Дмитрий Рогозин на Международном авиатранспортном форуме в Ульяновске представил новую форму для высших чинов ВПК. Причем ярко оранжевую футболку и темно бордовую форменную куртку Рогозин продемонстрировал лично.

Он пояснил, что униформа необходима, так как в командировках высокопоставленным чиновникам военно-промышленного комплекса, котороый сейчас под его контролем, часто приходится посещать не только павильоны, но и технику, а переодеваться времени нет.

«Не в камуфляже же мне ходить, я же не Сердюков», — отметил Дмитрий Рогозин. Выбор сочетания оранжевой футболки и бордовой куртки одобрили и стилисты, передает радиосмтанция BFM.

В этом сезоне модно сочетать несочетаемые цвета. Стилист и популярный телеведущий Влад Лисовец похвалил, что оборонщики ушли от серого, советского и невзрачного.

Многие эксперты не совсем понимают, для чего создавалась униформа, а особенно, как она повлияет на запуски спутников.