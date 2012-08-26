Полицейскими задержан известный кубанский эколог Сурен Газарян

Полицейские задержали в рамках уголовного дела и после допроса отпустили кубанского эколога Сурена Газаряна, задержание произошло на набережной села Дивноморское, расположенного близ Геленджика.

«В первых числах августа я находился в районе места, которое называют дачей Путина. Водный кодекс России обеспечивает каждому гражданину право свободно посещать водоемы, и потому я находился там абсолютно законно, ―рассказал СМИ Сурен Газарян. ―Подходили охранники так называмой дачи. Но действий не предпринимали. Сейчас они заявили, что я угрожал им. Поэтому возбуждено уголовное дело, где я являюсь подозреваемым. В данный момент меня везут в отдел дознания ОВД Геленджика, для допроса».

Уголовное дело в отношении Газаряна возбуждено по заявлению охранника стройки, которую пикетируют экологи.

По словам Газаряна, написавший заявление охранник - это сотрудник ЧОП "Рубин", с которым он "несколько раз пересекался". "Охранники написали, что я угрожал им, неоднократно замахивался камнем, нанес психологические травмы", - заявил Газарян в Твиттере.