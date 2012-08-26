На военно-мемориальном погосте Севастополя установлен самый большой в мире крест

В Севастополе в воскресенье Свято-Никольский храм, расположенный на Военно-мемориальном кладбище города-героя увенчал самый большой в мире православный крест весом в 24 тонны, изготовленный в Екатеринбурге.

Он является точной копией креста, который полтора столетия возвышался над храмом. Два года назад старая конструкция была демонтирована, так как от нее откололся фрагмент, передает телеканал "Россия 24".

"АН" писали, что освящение креста высотой семь с половиной метров состоялось 29 июля в честь Дня ВМФ России.

Уральцы изготовили крест по заказу Ямало-Ненецкого автономного округа и преподнесли его в дар севастопольской епархии.