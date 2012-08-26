Битва со взрывами в Тушино на потеху широкой публике. ВИДЕО

В российской столице на тушинском аэродроме накануне разразилась Битва каскадеров. Именно так назвали организаторы программу четырнадцатого Московского фестиваля трюкового искусства "Прометей".



Чтобы разогреть любителей экстрима перед началом шоу организаторы устроили несколько площадок. на одной из них ребята демонстрировали мастерство велотриала. На другой - паркур.

"Это опасно, если ты не умеешь. Если ты контролируешь свое тело, ты никогда не упадешь. Как тигр! Тигр никогда не падает, потому что он умеет лазить и прыгать. Так что учитесь прыгать", посоветовал трейсер Данила Спиртус, передёт ТВЦ .

Открывали шоу мотоциклисты под громкую музыку, визг резины и бурные аплодисменты. В умелых руках профессионала тяжелый байк, как послушный велосипед. Самый молодой райдер, ему, кажется, нет и 10, не отстает от старших братьев. Управляет электробайком одной ногой. Вы можете сделать электровелосипед своими руками, электробайк купить тоже не составит труды, чтобы так же попробовать данный агрегат в действии. Пара на квадроциклах решила повеселить зрителей. Опасный трюки выглядят, как невинная забава. Но больше всего публика ожидала по-настоящему опасных выходок.

"Крутой трюк - это когда можно упасть с сотого этажа, еще горящим, что вы сегодня увидите. Потом попасть на какой-нибудь автомобиль. Потом на этом же автомобиле проехать, улететь метров на 200. Потом на этом же автомобиле проплыть, вынырнуть где-нибудь посреди Атлантического океана и улететь в космос. Вот это более-менее", - поделился организатор Международного фестиваля трюкового искусства "Прометей" каскадёр Игорь Панин.

Зрители в Тушино стали очевидцами настоящей гангстерской разборки. Сначала перестрелка из автомобилей, потом рукопашный бой. На ногах не остается никого. Обстановку разряжает клоун на двухколесной ванне. Взрывами и огнём также порадовали каскадёры от всей души.

Видео пользователя YouTube Екатерины Алексеевой: Шоу Битва каскадеров "Прометей 2012".