В Подмосковье завершается международный чемпионат по вертолётному спорту. ВИДЕО

На подмосковном аэродроме "Дракино" в воскресенье завершается 14-й международный чемпионат по вертолётному спорту. Чтобы победить в соревнованиях, участникам нужно уметь донести ведро воды и не расплескать, выполнить танцевальный пируэт - и всё это на вертолётах.

На чемпионате приходится думать о секундах, сантиметрах и 12 воротах. Заденешь стойку одного из них ведром с водой - сразу 5 очков штрафа. И это не считая разлитой воды. Каждый ее сантиметр на вес чемпионского золота.

Этому спорту и своим машинам участники преданы фанатично. У капитана англичан инженера Дэвид Монкс в кошельке фото своего вертолета, передаёт Первый канал

Фристайл - кульминация любых вертолетных соревнований. С земли он напоминает размашистый танец, который ограничен возможностями машины и мастерством пилотов. Хотя высший вертолетный пилотаж можно сравнить и с фигурным катанием. Фигур десятки - повороты, горки, качели, а кружиться нужно по обязательной программе, заранее поданному плану.

Россиянин Леонид Макаренков вписал в план две мёртвые петли.

"Смотрится эффектно. Выполнять сложно. Никакие приборы при этом не используются. Все делается по ощущениям", - рассказывает летчик-испытатель, Герой России Леонид Макаренков.

Российский ветеран Ми-2 на мертвые петли не способен, зато по размерам он - гигант. И в воздухе смотрится особенно мощно.