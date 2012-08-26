В Москве на Воробьёвых горах состоялся парад 100 невест

На Воробъёвых горах в столице накануне собрались более 100 пар молодоженов, принять участие в параде невест, призом участниц которого стали билеты на прославленный мюзикл "Mamma Mia!"в Московском дворце молодежи.

Вернуть постановку после четырёхлетнего перерыва дал повод - 95-летие столичного Управления ЗАГС. Идею безоговорочно поддержали. Причем, сами молодожены. Романтическая история "Mamma Mia!" возвращается на сцену Московского дворца молодежи 27 октября.

Условия конкурса невест были исключительно просты. Дата заключения брака должна быть 25 августа 2012 года, а в письме-заявке, поданной на сайт Управления ЗАГС города Москвы, следовало рассказать об истории знакомства и любви будущих супругов. Прийти на праздник можно только в свадебном наряде.

"Мюзикл "Mamma Mia!", наверное, единственный мюзикл в мире, который посвящен любви. И когда организаторы этого мюзикла обратились к нам с таким предложением, мы, конечно, это поддержали", - рассказала ТВЦ руководитель Управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьёва.

Как любой конкурс, праздник в стиле диско щедро дарил подарки: фотосессия для глянцевого журнала и свадебное путешествие.

"Главный приз - поездка в Грецию. Пара, которая написала о себе самую интересную, самую увлекательную историю, выложила ее в интернет, выложила фотографии, поедет туда, где снимался фильм "Mamma Mia!" с Мерил Стрип и Пирсом Броснаном", - разъяснил продюсер конкурса Дмитрий Богачёв. Такой парой признаны Виктория и Максим Новиковы.

Билеты на романтическую комедию, которая заканчивается свадьбами достались всем молодоженам, которые пришли в субботу на Воробьёвы горы.