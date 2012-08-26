В Москве в День города 1-2 сентября пройдёт более 600 мероприятий

Более 600 мероприятий пройдет в Москве в День города 1–2 сентября, который проводится под девизом "Лучший город Земли". Впервые празднества будут проходить и на присоединённых к столице территориях.

"60 столичных музеев, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, 1 сентября будут работать бесплатно, каждый из них готовит свою экскурсионную программу и концерты, библиотеки города проведут акции "Запишись в библиотеку!" в местах отдыха москвичей, в кинотеатрах пройдет кинофестиваль "Московская премьера", тематические кинопоказы фильмов о Москве и благотворительные киносеансы", - сообщила пресс-служба столичного правительства.

Торжественная церемония открытия Дня города пройдет на Красной площади 1 сентября в 12.00. В программе под названием "Город любви. Эпоха в танце" в танцевальных номерах с участием двух тысяч танцоров будут отражены ключевые исторические события Москвы.

Впервые в этом году перед началом церемонии участники фестиваля военных оркестров "Спасская башня" пройдут маршем по Тверской улице. Начало шествия запланировано на 10.00 с Пушкинской площади. 2 сентября военные оркестры выступят в 12 московских парках и усадьбах.

1 и 2 сентября нам откроется живая, актуальная Москва: в этом году впервые из галерей, музеев, концертных залов, театров и кинотеатров, из книг, из экспериментальных студий искусство выходит на улицы города, меняя его облик и превращая в город восторгов.

Цитату из песни Муслима Магомаева о "лучшем городе Земли" "графически воплотил знаменитый русский художник Эрик Булатов. Эмблема стала прецедентом в истории Москвы, когда символ Дня города создает не дизайнер, а художник, превращая логотип в произведение искусства".

Дебютантами празднеств - префектурами Троицкого и Новомосковского столичных административных округов - будут организованы народные гулянья и концерты на 21-й открытой площадке. В дюжине населенных пунктах "Новой Москвы" будут устроены фейерверки.

Ожидается, что в мероприятиях Дня города примут участие более 3 млн человек.