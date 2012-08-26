Мэр Москвы Сергей Собянин обещает проложить 75 км линий метро

К 2016 году протяженность столичной подземки фактически увеличится в полтора раза. Только в 2012 году московские строители введут в эксплуатацию 8,5 км линий метрополитена, сообщил Сергей Собянин в воскресенье.

"За всю историю строительства метро в Москве больше никогда не вводили", - заявил градоначальник в интервью каналу "Россия-1".

Мэр столицы пообещал, что в 2013 году в Москве появится 14 км новых линий, в 2014 — 18 км, а в 2015 — 30 км.

"За пять лет мы построим 75 км", - уточнил Собянин.