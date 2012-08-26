Мэр Москвы Сергей Собянин обещает проложить 75 км линий метро
26 августа 2012, 11:51 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
К 2016 году протяженность столичной подземки фактически увеличится в полтора раза. Только в 2012 году московские строители введут в эксплуатацию 8,5 км линий метрополитена, сообщил Сергей Собянин в воскресенье.
"За всю историю строительства метро в Москве больше никогда не вводили", - заявил градоначальник в интервью каналу "Россия-1".
Мэр столицы пообещал, что в 2013 году в Москве появится 14 км новых линий, в 2014 — 18 км, а в 2015 — 30 км.
"За пять лет мы построим 75 км", - уточнил Собянин.