Премьер РФ Медведев предприсал Росимуществу провести распродажу вещдоков

Постановление правительства РФ №848 о порядке реализации или уничтожения предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых затруднено, подписал российский премьер Дмитрий Медведев.

Реализовывать или уничтожать товары Росимущество будет те, которые фигурируют в уголовных делах в качестве вещдоков - как завершённых, так и находящихся в процессе расследования, передала пресс-служба правительства РФ.

Согласно документу, подписанному в минувшую пятницу, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом будет осуществлять реализацию предметов, являющихся вещественными доказательствами, которые в силу громоздкости или иных причин не могут храниться до окончания уголовного дела или при уголовном деле. В том числе это касается "больших партий товаров, имущества, подвергающегося быстрому моральному старению, хранение которых затруднено или издержки по обеспечению специальных условий хранения которых соизмеримы с их стоимостью, а также скоропортящихся товаров и продукции".

Росимущество организует уничтожение предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено, а именно скоропортящихся товаров и продукции, если такие товары и продукция пришли в негодность, предметов, длительное хранение которых опасно для жизни и здоровья людей или для окружающей среды.

Согласно документу, МВД РФ, ФСБ РФ, ФСКН и ФТС необходимо заключить с Росимуществом соглашения, определяющие порядок и условия их взаимодействия при передаче указанному агентству для реализации или уничтожения вещественных доказательств.

"Вышеупомянутым ведомства необходимо привести в 3-месячный срок свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением. Рекомендовать Следственному комитету РФ заключить с Росимуществом соглашение, определяющее порядок и условия их взаимодействия при передаче указанному агентству для реализации или уничтожения вещественных доказательств, указанных в пункте 2 настоящего постановления, а также формы документов, предусмотренных положением, утвержденным настоящим постановлением. Признать утратившими силу акты правительства РФ по перечню согласно приложению", - говорится в тексте постановления российского кабмина.