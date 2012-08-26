Глава МВД РФ Владимир Колокольцев лично проверит полицию Владивостока

Глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев лично проверит полицию Владивостока накануне открытия саммита АТЭС-2012. Рабочий визит министра в столицу Приморья пройдет 26-27 августа.

Глава МВД России проверит готовность всех задействованных сил и подразделений полиции к обеспечению безопасной работы международного форума.

В планах Владимира Колокольцева также осмотр места развертывания вспомогательного пункта управления группировки "Север" ВВ МВД России и размещения приданных сил органов внутренних дел в городке строителей.

В завершении визита ему продемонстрируют быстроходный глиссирующий патрульный катер "Мангуст", который будет задействован в охране мостового перехода через пролив Босфор Восточный.

"АН" сообщали, что флот береговой охраны приморских пограничников пополнился новым пограничным сторожевым катером проекта 12200 "Соболь". Новый пограничный корабль сначала отправится патрулировать акваторию острова Русский, где пройдет саммит АТЭС.

Ежегодная 24-я встреча лидеров государств АТЭС (Азиатско-Тихоокеанский форум экономического сотрудничества) пройдет 2-9 сентября во Владивостоке. Это первый саммит АТЭС, который проводится в России. Общий объем инвестиций на подготовку к саммиту составил около 600 миллиардов рублей.