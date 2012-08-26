Флот береговой охраны приморских пограничников пополнился новым пограничным сторожевым катером проекта 12200 "Соболь". Новый пограничный корабль сначала отправится патрулировать акваторию острова Русский, где пройдет саммит АТЭС, а затем заступит на охрану морской госграницы страны.

Сегодня во Владивостоке на "Соболе" состоялась церемония поднятия военно-морского флага береговой охраны Федеральной пограничной службы, сообщает РИА Новости. Катер был спроектирован и заложен на стапелях ОАО ЦМКБ "Алмаз" (Санкт-Петербург". Постройка выполнена в рамках государственного контракта.Водоизмещение нового судна - 70 тонн, развивает скорость более 40 узлов, экипаж - десять человек, на палубе - 14,5-миллиметровая морская тумбовая пулеметная установка.

Ежегодная 24-я встреча лидеров государств АТЭС (Азиатско-Тихоокеанский форум экономического сотрудничества) пройдет 2-9 сентября во Владивостоке. Это первый саммит АТЭС, который проводится в России. Общий объем инвестиций на подготовку к саммиту составил около 600 миллиардов рублей.