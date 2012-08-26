В Кузбассе каждый год выбирается новое место для празднования Дня шахтёра. Этой традиции уже больше десяти лет. В этом году центром торжеств стал город Мыски. А в Прокопьевске специально к этому дню с конвейера спустили первый БелАЗ российского производства.

В длину кузов самосвала-гиганта - восемь метров, его ширина - пять метров, высота - больше трёх. Весит он около 30-ти тонн. Хотя огромный самосвал и называется "БелАЗ", но изготовлен он не на заводе в белорусском Жодине, а в кузбасском городе Прокопьевске. Колесо этой автомашины выше даже Николая Валуева, лестница в кабину водителя состоит из двенадцати ступенек, а зайти под грузовик можно, даже не наклоняясь.

Из цеха первый кузбасский "БелАЗ" сразу уезжает на угольное месторождение. В следующем году прокопчане планируют выпустить 60 таких машин.

"АН" писали, что сегодня в России - День шахтёра.

В этом году столицей шахтёрского праздника в Кузбассе стал небольшой городок Мыски с населением всего 40 тысяч жителей. После масштабного капремонта серый и коричневый цвет там сменили яркие краски, появились новые школа, поликлиника, Дом культуры и детский сад с зеленой лужайкой.

Но самое красивое и величественное здание построено в Новокузнецке. Храм с девятью золотыми куполами начинали возводить еще 15 лет назад, однако закончить строительство удалось только сейчас.

Главный иконостас высотой с пятиэтажный дом состоит из полутора сотен икон, стены художники украсили ручной росписью. Внутри храма есть и книги с фамилиями горняков, погибших в Кузбассе, передают Вести.

В этих "Книгах памяти" все, кто не вернулись из шахты, начиная с 1920-го года. Теперь в новом храме будут проходить молебны о том, чтобы этот список не продолжался. Для горняков даже написана специальная молитва, изданная в виде небольшой книжки, а в шахтерском микрорайоне в день праздника впервые зазвучал колокольный звон.