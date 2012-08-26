Подозревамый в подготовке покушения на Путина экстрадирован в Россию

Украина выдала России одного из фигурантов дела о готовившемся покушении на Владимира Путина. Власти Украины экстрадировали в Россию гражданина Казахстана Илью Пьянзина.

Пьянзин будет ждать суда в следственном изоляторе в Москве. Он уже помещен в следственный изолятор «Лефортово». Он уже заявил о том, что отказывается от прежних показаний, который дал украинским спецслужбам, передает Первый канал. В четверг апелляционный суд Одесской области принял решение признать законным постановление генеральной прокуратуры Украины об экстрадиции.

Пьянзин активно сотрудничал со следствием и рассказал спецслужбам, что лидером группы, в которую он входил, был Адам Осмаев, возглавлявший, как сообщалось в СМИ, одесскую ячейку террористической организации «Имарат Кавказ».

Предполагаемый террорист был задержан в январе, когда в одной из квартир в Одессе прогремел взрыв, с этого началось расследование, в ходе которого был задержан ещё один сообщник.