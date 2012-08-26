Сегодня Россия празднует День шахтёра (ВИДЕО)

День шахтера отмечают в Российской Федерации в воскресенье, 26 августа. Сейчас отрасль находится на новом витке развития. Производственная мощность угледобывающих предприятий за 2004-2011 годы выросла почти на 40 %.

Угольная промышленность, на предприятиях которой занято 170 тысяч рабочих, по сию пору занимает одну из важнейших позиций в отечественной экономике, обеспечивая энергетику, металлургию, химпроизводство и население топливом. Труд шахтера — серьезная, опасная и почетная профессия, она требует от горняка максимальной выдержки, отваги и подлинной самоотверженности, напоминают Вести.

"АН" писали, что сегодня утром в результате аварии в Якутии пострадали четыре шахтёра.

Напомним, в преддверии дня шахтера Владимир Путин встречался с представителями этой отрасли. Президент России призвал собственников шахт и профсоюзы решать социальные проблемы. На встречу в Кремле 20 авгуcта были приглашены более 500 представителей российских угольных и горно-металлургических компаний, учёных, ветеранов отрасли.

Глава государства пообещал, что безопасность и надежность труда горняков будет повышаться, а предприятия отрасли получат поддержку независимо от ситуации на мировом рынке.

ВИДЕО пресс-службы Кремля.