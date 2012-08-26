В Москве в субботу состоялась акция в поддержку арестованных по так называемому "болотному делу". В клубе ArteFAQ на Большой Дмитровке провели благотворительный аукцион, на который известные люди выставили свои личные вещи.

Все собранные средства будут переданы общественной организации "РосУзник" и потрачены на оплату адвокатов и помощь родным фигурантов "дела на Болотной", находящихся в СИЗО. Блогеры сообщили, что удалось выручить около 350 тысяч рублей.

На акцию пришли несколько сотен человек, среди которых: писатели Дмитрий Быков, Виктор Шендерович и Сергей Шаргунов, телеведущий Леонид Парфенов, оппозиционные политики Алексей Навальный и Борис Немцов, претендент на пост мэра подмосковных Химок Евгения Чирикова, музыкант Алексей Кортнев, адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов.

Виктор Шендерович выставил на продажу с молотка принадлежавшую ему книгу из коллекции писателя и киносценариста Григория Горина. Ее купили за 37,5 тысяч рублей.

Борис Немцов выложил 30 тысяч рублей книгу издания 1901 года "Петр Великий в анекдотах".

Артист Александр Филиппенко прочитал стихи Бориса Пастернака и рассказ Михаила Зощенко.

Евгения Чирикова призвала всех "приходить на протестные мероприятия и приводить с собой еще двоих".

Организаторы акции призывали собравшихся на акцию больше есть и пить, поскольку 10% выручки клуба за этот вечер пойдут для фигурантов "болотного дела".

Следствие по делу о столкновении демонстрантов с полицией на Болотной площади накануне инаугурации президента РФ Владимира Путина продолжается четвертый месяц. В СИЗО находятся 12 человек.