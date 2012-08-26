В США скончался покоритель Луны Нил Армстронг

В США в субботу, 25 августа, скончался человек, первый в мире ступивший на поверхность Луны Нил Армстронг. Ему было 82 года. Причиной смерти американского космонавта стали осложнения после операции на сердце, которую он перенес три недели назад.

Нил Олден Армстронг родился в штате Огайо 5 августа 1930 года. Его отец работал на правительство штата. Семье постоянно приходилось переезжать из города в город.

Армстронг впервые поднялся в воздух, когда ему было шесть лет. Страсть к полетам осталась у него на всю жизнь. Его героем был Чарльз Линдберг, американский летчик, первым перелетевший через Атлантический океан, передает Би-Би-Си.

За штурвал самолета Нил сел в возрасте 16 лет – еще до того, как научился водить автомобиль.

Во время войны с Кореей в 1950-х годах, он был пилотом военно-морских сил флота США.

В 1962 году он был зачислен в элитную группу астронавтов и начал подготовку к полету в космос.

В 1962 году президент США Джон Кеннеди заявил, что человек ступит на Луну еще до конца десятилетия.. В 1969 году Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну.

Президент США Барак Обама назвал Нила Армстронга величайшим героем в истории Соединенных Штатов. В заявлении главы Белого дома говорится о том, что миссия на Луну была надеждой всей нации и "была призвана показать миру, что дух Америки может заглянуть дальше, чем казалось возможным".Боб Бенкен, один из руководителей NASA вспомнил о том, что исторический шаг на поверхность Луны Н.Армстронга зародил в целом поколении мечту о профессии космонавта, сообщает РБК.

Армстронг лишь время от времени появлялся на публике, читая лекции, оставаясь скромнейшим человеком. Смерть "первого человека на Луне" стала утратой не только для официальных лиц и ветеранов космоса.



"Он был лучшим и я буду ужасно по нему скучать", - сказал Майкл Коллинз, астронавт, член экипажа Армстронга.

Джон Гленн, первый американский астронавт, близкий друг Армстронга отметил его целеустремленность: "Она позволила ему отважиться на великие вещи для нашей страны".