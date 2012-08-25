Ксения Собчак не намерена эмигрировать из России

Телеведущая Ксения Собчак заявила о том, что не собирается эмигрировать из России. Об этом Собчак написала в субботу в своем микроблоге в Twitter после обсуждения этой темы с Алексеем Навальным.



"Я в Москве. И уезжать никуда не собираюсь. Но это мой личный выбор. Тех, кто решил валить, — осуждать не имею права. Так проще — это факт", — написала Собчак в своем микроблоге. Ранее Собчак и Навальный устроили переписку в Сети, обсуждая мнение автора поста в ЖЖ на тему эмиграции. Оппозиционер настаивал, что уезжать из России нельзя, а нужно оставаться и бороться за свою свободу.