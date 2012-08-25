Церковь призвала наказать спильщиков поклонных крестов

Церковь считает, что злоумышленники, спилившие кресты в Архангельской и Челябинской областях, должны быть строго наказаны. Об этом заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.



По его словам, такие действия - "не шалость и не мелкое хулиганство, они должны быть расследованы, доказаны и в будущем остановлены". Чаплин подчеркнул, что "произошедшее однозначно говорит о нравственном облике тех, кто сегодня посягает на Церковь", передает Лента.ру. "Своими символическими действиями они пытаются утвердить свою власть над большинством народа, то есть попрать его волю, оспорить или даже изменить его исторический выбор", - отметил протоиерей.