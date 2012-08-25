Патриарх призвал детей к осознанию ответственности

Глава Русской Православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в церемонии открытия православного детского оздоровительного лагеря при Иоанно-Богословском монастыре в Мордовии.



Глава РПЦ призвал молодежь осознать ответственность информационной свободы. «Вашему поколению предстоит очень многое сделать в очень непростых условиях, потому что сегодня не всегда доброжелательное, честное и настроенное на идеалы, необходимые для жизни человека, информационное поле может самым отрицательным образом влиять на мировоззрение, мироощущение человека, лишать его ценностей и идеалов», - сказал патриарх Кирилл. При этом он отметил, что "никогда роль молодого человека или даже ребенка не была столь ответственна в глобальном масштабе, как сегодня", передает ИТАР-ТАСС. "Вы прикасаетесь к компьютеру, к мобильному телефону, к айпэду, и перед вами открывается мир информации, и никто не скажет вам, где хорошо, а где плохо, что нужно смотреть и читать", - завил патриарх.