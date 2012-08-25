Как, не будучи олигархом, завладеть 904 автомобилями (ВИДЕО)

По статистике, каждый десятый человек в мире занимается коллекционированием. Одним из самых известных и распространенных увлечений подобного рода является коллекционирование масштабных моделей автомобилей.



В сюжете рассказывается о редчайшей коллекции керчанина Николая КУРЕННОГО, которую он собирал не одно десятиление, в разных странах мира разыскивая уникальные копии уникальных прототипов.

С особой гордостью коллекционер демонстрирует модели представительских лимузинов, в которых в разные годы нынешнего и прошлого веков ездили и ездят сильные мира сего.