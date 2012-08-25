Серый балтийский тюлень поселился на пляже Калининграда

Под Калининградом на одном из пляжей поселился детёныш серого балтийского тюленя. Ежедневно посмотреть на тюленя приходят десятки туристов и местных жителей. Как считают ученые, через несколько дней тюлень покинет пляж и уплывет в море.

По мнению ветеринаров, животное здорово, но отбилось от стаи. По словам специалистов, в том, что тюлень валяется на берегу, нет ничего необычного, это нужно для отдыха и линьки, однако место он выбрал необычное, передало ИА КалининградИнформ.

Туристов настоятельно просят не кормить и не тревожить дикое животное. Местным спасателям, присматривающим за животным, приходится периодически разгонять собирающуюся возле тюленя толпу.

Серый балтийский тюлень - животное, занесенное в Красную книгу России. Он находится под угрозой исчезновения из-за неблагоприятной экологии на Балтике.