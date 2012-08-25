Повышение транспортного налога в Петербурге приведет только к росту цен в магазинах Об этом предупреждает депутат Законодательного Собрания, член фракция «Яблоко» Александр Кобринский.

«Непонятно, просчитывал ли кто-то влияние этого закона на общий рост цен. Правительство предлагает повысить налог для грузового транспорта, но именно эти автомобили осуществляют львиную долю перевозок, в частности, доставляют товары в торговые сети. Совершенно понятно, что рост налога будет заложен в расходы магазинов, а в итоге – в стоимость продаваемых в них товаров», – уверен депутат.

Александр Кобринский видит еще один просчет в планах правительства. «Повышение транспортного налога в Петербурге притом, что в Ленинградской области он гораздо ниже, приведет к перерегистрации целых автохозяйств из города в область. В результате бюджет города не приобретет, а потеряет, – объясняет депутат от «Яблока». - В качестве параллели могу привести пример с «удобными» флагами: судовладельцы регистрируют свои суда в самых экзотических государствах, поскольку там минимальные налоги и сборы».

«Мы считаем, что город должен «обнулить» транспортный налог для легковых автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил и установить низкие ставки транспортного налога для легковых машин большой мощности, а также для грузовых автомобилей и автобусов», – подчеркнул депутат.