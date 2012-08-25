В Петербурге стартовал волонтерский проект по обучению детей мигрантов русскому языку Беспрецедентный для России проект зародился в апреле в качестве группы «Вконтакте».

За 3 месяца проект объединил 400 участников и 50 учеников-мигрантов, открыл 3 площадки и планирует открыть еще 3. Все это – без какой либо финансовой или государственной поддержки, исключительно на волонтерских началах, сообщают инициаторы проекта.

Ни для кого не секрет, что год от года количество детей мигрантов в Санкт-Петербурге только увеличивается. Таким детям очень тяжело адаптироваться в обыкновенных школах. А государство только нащупывает пути решения этой проблемы. Отклик на ситуацию созрел изнутри общества. В социальных сетях возникло волонтерское движение по обучению детей мигрантов русской культуре. Проект начинался в апреле 2012 года как группа Вконтакте, где объединились неравнодушные граждане. За короткий срок на инициативу откликнулись десятки людей: учителей, логопедов, студентов и просто социально ответственных россиян.

Занятия встали на прочную регулярную основу – они проходят дважды в неделю одновременно на трех площадках. Еще 3 филиала готовятся к открытию.

Проект по-прежнему существует исключительно на общественных началах: все работающие в нем люди – волонтеры. У движения пока нет ни офиса, ни какой бы то ни было государственной или финансовой поддержки. Волонтеры сами ищут помещения для занятий, сами оповещают детей, сами проводят уроки. Все это – бесплатно.