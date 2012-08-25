В России могут изменить систему досрочных пенсий

Российское правительство продолжает обсуждать реформу пенсионной системы. Не исключены изменения системы досрочных пенсий. В настоящее время в России пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет, для женщин — 55.

Еще со времен СССР существует категория лиц, которая выходят на заслуженный отдых досрочно — в 45 лет. Причем эта категория достаточно большая — 30% от всех пенсионеров.

Советник Института современного развития Никита Масленников рассказал: "Сегодня как минимум, по экспертным оценкам, до трети дефицита Пенсионного фонда — это как раз категория, связанная с досрочным выходом на пенсию".

Директор Независимого института социальной политики Лилия Овчарова отметила, что сейчас мы живем в другой стране, с другой экономикой. По ее мнению, "нести расходы по выплатам досрочных пенсий должны не налогоплательщики, а владельцы тех предприятий, где работают льготники", передает Вести.ру.

"Есть предприятия с тяжелыми условиями труда, где для работников отдельный бонус — это досрочный выход на пенсию. Но тогда и расходы по оплате этих досрочных пенсий должны взять на себя компании. Потому что они привлекают работников на более низкие зарплаты, мотивируя тем, что их ожидает ранний выход на пенсию. Если бы работники выходили на пенсию в соответствии с общими правилами, то тогда компании, видимо, должны были бы работникам предложить какую-то другую зарплат",- считает она.