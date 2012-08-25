Путин: Российское государство с его народом — чудо

Президент РФ Владимир Путин в Саранске на праздновании 1000-летия единения Мордовии с Россией назвал Российское государство с его народом — чудом. «Российское государство с его народом — чудо и беречь его надо как зеницу ока», - подчеркнул президент.

В столице Мордовии президент отметил: «Это большой общероссийский праздник, потому что Россия изначально, с первых шагов, складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. Именно наши предки — самые разнообразные племена — заложили основы и создали огромное, мощное, единое центральное государство, которое простирается сегодня от Балтики до Тихого океана. Это достояние мы должны беречь как зеницу ока».

«На этом долгом тысячелетнем пути мы не утратили самое главное, чем дорожим: языки, культуры, традиции. Мы очень разные, но мы вместе. Мы — Россия!», - напомнил Путин.

Президент в пятницу в Саранске провел первое заседание президентского Совета по межнациональным отношениям. Напомним, он создал этот Совет в июне и сам же возглавил. Совет по межнациональным отношениям призван усовершенствовать государственную политику в области межнациональных отношений и наладить взаимодействие федеральных, региональных и местных властей с общественностью и научными кругами. В его состав вошли около 50 человек, зампредами стали первый замглавы президентской администрации Вячеслав Володин и вице-премьер Дмитрий Козак.