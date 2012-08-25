МЖД назначила дополнительные электрички в связи с мотогонками в Подмосковье
25 августа 2012, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]
МЖД пустила дополнительные электропоезда в связи с проведением первого в истории московского этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам World Superbike.
25 и 26 августа первый в истории московского этапа чемпионата мира на супербайках Еni FIM Superbike World Championship пройдет на подмосковном треке Moscow Raceway (77 км Новорижского шоссе).
В эти дни на участке Москва-Волоколамск назначаются дополнительные электропоезда отправлением с Рижского вокзала в 09:23 и в 11:30.
Из Волоколамска дополнительные электрички отравятся в 15:40 и в 16:44. Эти электрички будут делать остановки на ст. Дмитровская, Ленинградская, Тушино, Павшино, Нахабино, Дедовск, Истра, Новоиерусалимская, Румянцево, Новопетровская и Чисмена.
В заездах примут участие легенды World Superbike - Карлос Чека, Макс Бьяджи, Марко Меландри и другие.