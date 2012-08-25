Патриарх Кирилл в субботу примет участие в торжествах в Саранске

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня примет участие в праздновании 1000-летия единения мордовского народа с народами России.

Начнется визит Патриарха с открытия православного детского оздоровительного лагеря при Иоанно-Богословском монастыре в селе Макаровка и встречи на фестивале с православной молодежью.

В Саранске глава РПЦ заложит капсулу в основание строящегося храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, сообщает ИТАР-ТАСС.

В Мордовии долгие годы жили и были похоронены дед патриарха Кирилла иерей Василий Гундяев и бабушка Параскева. В республике владыка провел часть своего детства. "Я всегда с особым чувством вступаю на мордовскую землю, потому что в этой земле лежат мои предки по линии отца, который воспитал меня с чувством особой любви к ней. И каждый раз, когда я посещал эти земли, с большим вниманием относился к тому, что здесь происходит", — поделился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В эти дни в Саранске проходят торжества, посвященные исторической дате.

Мордва — крупнейший этнос Поволжья, уступающий только русским и татарам, он занимает восьмое место в России — около 845 тысяч чел или 0,6 процента населения страны. Родственные народы — коми, эстонцы, венгры, финны.

В самой Мордовии мордвы чуть менее 300 тысяч человек — это треть населения республики. Она делится еще на две народности — эрзя и мокша. Много мордвы в Самарской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Оренбургской областях.

В пятницу, 24 августа, в Саранске побывал президент РФ Владимир Путин.

На первом заседании президентского Совета по межнациональным отношениям. Глава государства заявил, что в межнациональных конфликтах виноваты безответственные чиновники и правоохранительные органы. Речь идет и о таких резонансных случаях, как в Кондопоге, Сагре, на Манежной площади в Москве.