Мэрия оградит выделенные полосы в Москве специальными столбиками

Московские власти планируют оградить выделенные полосы для общественного транспорта от проезжей части специальными столбиками высотой 50 сантиметров.

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов сообщил ранее, что в Москве на Озерной улице в порядке эксперимента уже установлены огораживающие бордюры. По идее чиновников, ограждения избавят водителей от желания нарушать правила и ездить по полосам для автобусов и троллейбусов.

Недавно в мэрии столицы опровергли слухи об отказе от выделенных полос для общественного транспорта. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Николай Лямов сообщил, что в перспективе в столице появятся новые "выделенки", в городском правительстве рассматривают вариант организации отдельной полосы для транспорта по центру дороги.