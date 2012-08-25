Москва потратит 100 миллионов на толерантность к Джамшуту

На программу поддержки позитивных и доброжелательных межэтнических отношений в Москве на 2012 год выделили 100 миллионов рублей. В рамках программы планируется организация рекламной кампании на билбордах и в СМИ, а также издание пособия для школьников и создание этнодеревни в парке "Кузьминки".

Департамент СМИ и рекламы готовит около 20 клипов об иностранцах в российской столице.

Цель социальной рекламы, заказанной департаментом национальной политики, — "укрепление межэтнического диалога, противодействие экстремизму, ксенофобии, расовой и религиозной нетерпимости". Вся реклама этой серии будет выполнена в едином стиле и получит единый слоган, пишут "Известия".

По мнению маркетологов, в рекламе будет использован опробованный в Европе прием "очеловечивания" образа мигранта. "У него должно появиться имя, лицо и история, — рассказал член Гильдии маркетологов Николас Коро. Для Центральной Европы таким стал образ польского водопроводчика, обаятельного улыбчивого парня, готового помочь. А в Чехии — доктор физико-математических наук из Украины, которая вынуждена трудиться домработницей".

Но, по его словам, узнаваемый, но иронический образ мигранта в столице уже существует — это один из персонажей ситкома "Наша Russia" по имени Джамшут.

Председатель совета международной ассоциации "Трудовая миграция" Николай Курдюмов полагает, что основным посылом кампании должна стать информация о пользе, которую приносят Москве трудовые мигранты.

По экспертным данным, в Москве проживает не менее 1 миллионамигрантов. В основном это выходцы из стран СНГ.

Ранее, как писал "НацАкцент", власти Москвы заказали несколько десятков видеороликов, в которых будут содержаться обращения мигрантов к своим соотечественникам. Они будут рассказывать о своей любви к Москве и призывать посетить столицу.

В межнациональных конфликтах виноваты безответственные чиновники и правоохранительные органы, заявил президент России Владимир Путин накануне в Саранске.