Портреты должников по алиментам и кредитам украсят улицы в РФ. ВИДЕО

Роскомнадзор разрешил приставам размещать в Интернете изображения злостных неплательщиков в открытом доступе. В первую очередь это касается должников по алиментам. Их фото могут украсить и рекламные щиты на улицах.

"Что касается мест опубликования, я думаю, судебные приставы вправе сами решать и они понимают, зачем они это делают, как они это делают, насколько это будет эффективно, насколько это соответствует всем правилам и нормам. Мы можем только сказать, что в законе о персональных данных в статье 11, части второй написано, что если обработка и распространение персональных данных, в том числе биометрических в виде фотографий, делаются для исполнения решений суда, то это возможно", - говорит пресс-секретарь Роскомнадзора Владимир Пиков, передают Вести.

Изображения должников будут размещать не только в Интернете: по закону приставы имеют право бесплатно пользоваться услугами СМИ. Однако только лишь масс-медиа дело не ограничится - фотографии должников появятся и на биллбордах. Делать это будут на правах социальной рекламы.

Когда, а главное, на каких именно баннерах появятся первые изображения злостных неплательщиков, судебные приставы пока не знают. Кроме "алиментщиков" на российских улицах могут появиться и портреты злостных неплательщиков банковских кредитов.