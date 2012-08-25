Саммит АТЭС во Владивостоке: на острове Русский вводится пропускной режим

Во Владивостоке с сегодняшнего дня вводится пропускной режим и ограничения плавания в прибрежной акватории города для обеспечения безопасности мероприятий предстоящего саммита АТЭС на острове Русский.

Как уточнили в пресс-службе управления МЧС по Приморскому краю, до 11 сентября для плавания и стоянок судов будут закрыты бухты Новик, Аякс и Парис острова Русский. С 7 до 11 сентября будут полностью закрыты для плавания Амурский и Уссурийский заливы. Нарушителям грозит штраф до полутора тысяч рублей или лишение права управления плавсредством на срок до полугода.

Как пояснил главный государственный инспектор по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю Леонид Маковецкий, контролировать соблюдение запрета на акватории будут инспекция по маломерным судам МЧС, МВД, ФСБ, пограничники, корабли Тихоокеанского флота. "Пассажирские суда будут ходить строго по расписанию", - уточнил Маковецкий, передали Вести.

Жители острова и владельцы недвижимости - около 5000 человек - смогут передвигаться между островом и материком только по специальным пропускам, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

"АН" писали, что на волонтёры саммита уже приступили к работе.

Напомним, в начале сентября на острове Русский на территории кампуса Дальневосточного федерального университета пройдет саммит АТЭС. Ожидается, что в это время во Владивосток прибудут делегации не менее 20 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В общей сложности в город прибудут около 10 тысяч гостей.