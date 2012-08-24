Ткачев доложил Медведеву о ходе восстановительных работ на Кубани

Губернатор Краснодарского края Александр Ткачёв доложил Дмитрию Медведеву о ходе восстановительных работ в посёлке Новомихайловском и Крымске. По его словам, первые 150 семей в Крымске получили ключи от новых квартир.



В ближайшее время, отметил Ткачев, новоселье отпраздную ещё 400 семей. В свою очередь председатель российского Правительства поручил главе региона подготовить документы о выделении средств на помощь пострадавшим от наводнения в Туапсинском районе края, передает РСН. Напомним, из-за сильных дождей в ночь на 22 августа в Туапсинском районе вышли из берегов несколько рек. Были затоплены улицы, погибли 4 человека.