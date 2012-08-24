Гарри Каспаров был оправдан судом по закону о митингах

Оппозиционер Гарри Каспаров был оправдан решением Хамовнического суда. Каспаров, задержанный 17 августа, был признан невиновным в нарушении правил проведения митингов и собраний.



По словам полицейских, оппозиционер выкрикивал лозунги во время вынесения приговора участницам панк-группы Pussy Riot. За это Каспарову вменялась статья 20.2 КоАП "Нарушение установленных правил проведения собраний, митингов, шествий". Суд счел вину оппозиционера недоказанной, передает Лента.ру. Ранее также сообщалось, что при задержании Каспаров якобы укусил сотрудника полиции за руку. Сам оппозиционер эту информацию опроверг.