Путин предлагает создать сеть адаптационных курсов для мигрантов

В России может появиться сеть государственных адаптационных курсов для трудовых мигрантов и их детей. С такой инициативой президент России Владимир Путин выступил в Саранске, открывая первое заседание Совета по межнациональным отношениям.



При этом глава государства выделил проблему адаптации увеличивающегося потока мигрантов как одну из основных. По мнению Путина, именно адаптация способна снизить межнациональную напряженность. Напряженность, считает Путин, возникает при массовом скоплении мигрантов в принимающем их регионе, полагает президент. "Россия настроена на культурную интеграцию мигрантов, на форсированное освоение ими основ отечественной культуры", - отметил Путин, передает РБК. "В связи с этим требуется конкретизировать задачи перед правительством и руководителями регионов по созданию сети государственных адаптационных курсов для трудовых мигрантов и их детей", - заявил президент.