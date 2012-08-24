Дело Pussy Riot: Совет по правам человека усомнился в законности приговора

Приговор трем участницам панк-группы Pussy Riot подрывает основополагающий правовой принцип. Так считают члены Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России. Правозащитники резко осудили решение Хамовнического суда.



Члены СПЧ считают, что моральное осуждение эпатажного поступка девушек не снимает вопроса о законности вынесенного им приговора. «Обществу далеко не безразлично, когда уголовный закон распространяют на действия, влекущие по закону только административную ответственность», — говорится в официальном заявлении Совета. Правозащитники, аргументируя свою позицию, цитируют статью 54 Конституции — «никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением». Этот постулат совпадает и со словами апостола Павла: «Где нет закона, нет и преступления», подчеркивают члены Совета. По мнению СПЧ, процесс над Pussy Riot подрывает один из основополагающих правовых принципов, согласно которому уголовное наказание может быть назначено только за действия, запрещенные именно уголовным законом.



Произвольного применения права можно избежать только при условии повсеместного соблюдения этого принципа Конституции, отмечается в заявлении. Судебный процесс, в котором Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич были осуждены на два года колонии, поднял и другие вопросы о справедливом правосудии в демократическом правовом государстве. В частности, члены президентского Совета интересуются, почему подсудимые в течение нескольких часов были вынуждены слушать приговор в наручниках, а также почему трех участниц Pussy Riot приговорили к равным срокам лишения свободы, хотя у двоих из них есть малолетние дети. «Наконец, почему мы должны ждать пока ответы на все эти вопросы даст Европейский суд по правам человека? Тем более, что все мы прекрасно знаем ответы!» — заключают правозащитники в своем официльном заявлении.