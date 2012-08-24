96% домов Москвы готовы к зиме

96% жилых домов в Москве готовы к предстоящему осенне-зимнему сезону. Об этом на оперативном совещании в правительстве Москвы сообщил Евгений Скляров, возглавляющий Департамента топливно-энергетического хозяйства города.



Еще 4% домов на сегодняшний день находятся в стадии приемки, отметил Скляров. Как ожидается, эти работы будут завершены к 1 сентября, передает РБК. В настоящее время проведены гидравлические испытания на 14,7 тыс. км тепловых сетей, закончены работы на 19 насосно-перекачивающих станциях.