Виталий Минаков в Брянске встретится с Маринью Лимой

FIGHT NIGHTS продолжает расширять географию своих турниров. 17 сентября в Брянске в 69-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков состоится очередной представительный турнир, который FIGHT NIGHTS организовывает вместе с газетой "Аргументы неделi".

Это уже второй совместный турнир, первый состоялся в июле 2012 в Перми.

Битва на Десне - так назвали предстоящий турнир организаторы, а главным его событием станет последний поединок Виталия Минакова (8-0) в России накануне дебюта в Bellator. Соперником непобеждённого российского тяжеловеса станет бразилец Маринью "Бирао" Лима. Помимо этого гостей и зрителей ожидает семь ярких боёв по правилам ММА, К-1 и Боевого самбо, в которых примут участие несколько брянских бойцов, чемпионы России и мира, а также традиционная для FIGHT NIGHTS разнообразная шоу-программа.





Для уроженца Брянска Виталия Минакова крайне важно проститься с российской публикой на победной ноте. В октябре ему предстоит старт в турнире Bellator, в котором выступят такие известные бойцы как Бретт Роджерс, победитель Гран-при пятого сезона Эрик Приндл и его финалист Тьягу Сантус, а также ещё один россиянин Руслан Магомедов. В настоящий момент Лима тренируется в команде одного из ведущих бойцов ММА всех времён Мэтта Линдланда, который станет почётным гостем брянского турнира.





В последних поединках Лима терпел поражения, а потому в Брянск он едет с серьёзным намерением прервать неприятную серию. Большую часть боёв бразилец провёл на родине, однако в 2010 году он выезжал в Австралию для встречи с Джеффом Монсоном, против которого продержался все три раунда.





Другим важным поединком станет защита титула чемпиона Европы в легчайшем весе Али Багаутиновым. Напомним, что этот пояс Али завоевал на том же турнире "Битва под Москвой 7", победив по очкам финна Микаэля Силандера. Очередным соперником Багаутинова станет призёр чемпионата мира по универсальному бою, белорус Вадим Жлобич.





Полусредневес Иван Косов вернётся на ринг FIGHT NIGHTS после прошлогоднего поражения от Багаутдина Абасова. Прервать серию неудач чемпион России по боевому самбо попытается в поединке с 20-летним белорусским бойцом Валерием Шпаком, представляющим брестский клуб "Бусидо".



В рамках вечера пройдёт и один бой по правилам боевого самбо с участием четырёхкратного чемпиона мира Алексея Гагарина. Соперник дебютирующего в FIGHT NIGHTS нижегородского бойца немец Михаэль Муллино. С 2006 по 2007 год он также выступал в ММА, где одержал две победы в четырёх поединках.





Традиционный женский бой в рамках FIGHT NIGHTS в этот раз украсит многократная чемпионка мира и Европы по кикбоксингу Светлана Кулакова. На июньском турнире в Перми она провела свой крайний бой, победив по очкам Альфию Иштрякову, а в этот раз встретит с гостьей из Белоруссии, чемпионкой мира по муай-тай Еленой Муратовой.





Брянская школа боевых искусств будет представлена на турнире ещё одним бойцом. На ринг поднимется 21-летний мастер спорта по боевому самбо Николай Алексахин. В марте этого года он одержал первую профессиональную победу по правилам ММА над Романом Мироненко. В Брянске в рамках масштабного российско-белорусского противостояния он сойдётся с Ильёй Мартысюком, одержавшим победы в последних двух поединках.





Также известны участники двух предварительных поединков по правилам ММА. Откроет шоу бой в весе до 90 килограммов между Артуром Астаховым и Сергеем Классеном, каждый из которых попытается одержать дебютную победу на профессиональном ринге. Участник шоу М-1 Fighter, брянский кикбоксёр Артур Астахов в дебютном поединке уступил опытному самбисту Михаилу Мохнаткину. Сергея Классена мы уже видели на ринге FIGHT NIGHTS в июне 2012, когда он уступил горячему проспекту Магомеду Молодому Магомедову.



В другом разогревочном поединке мастер спорта по комплексным единоборствам с подходящей для бойца фамилией Дмитрий Сильнягин встретится с молодой восходящей звездой профессиональных смешанных единоборств Даниялом Асильдаровым.



Кстати, 17 сентября, учредители газеты "Аргументы Неделi" и продюсеры Fight Nights объявят следующий город, который примет очередную Битву!







Состав участников:





ММА. Свыше 93 кг. Виталий Минаков (Россия) – Фабиано Шренер (Бразилия)





ММА. До 59 кг. Али Багаутинов (Россия) – Вадим Жлобич (Белоруссия)





Боевое самбо. До 80кг. Алексей Гагарин (Россия) – Михаэль Муллино (Германия)





К-1. Женщины до 65. Светлана Кулакова (Россия) – Елена Муратова (Белоруссия)





ММА. До 77кг. Николай Алексахин (Россия) – Илья Мартысюк (Белоруссия)





ММА. До 77кг. Иван Косов (Россия) – Торренс Вильямс (США)





ММА. До 90 кг. Артур Астахов (Россия) – Сергей Классен (Россия)





ММА. До 70кг. Даниял Асильдаров (Россия) - Дмитрий Сильнягин (Россия)

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СПОНСОРУ ОАО «ИНВЕСКОМ» ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГРАНДИОЗНОГО ТУРНИРА «БИТВА НА ДЕСНЕ».