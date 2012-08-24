Церковь поддержала идею проверки книг Ленина на экстремизм

Официальный представитель Русской Православной Церкви поддержал идею проверки книг Владимира Ленина на экстремизм. Проверить работы вождя революции сегодня попросил главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Лавров.



Эту идею поддержал глава Синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Димитрий Смирнов. «Это могло бы стать ступенью к развенчанию образа вождя, по-прежнему положительного в глазах некоторой части общества», — заявил Смирнов, передает РСН. Он также признался, что для него лично Ленин «ещё больший злодей, чем Гитлер, так как Гитлер к своему народу относился гораздо лучше». В пятницу главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Лавров обратился к руководителю СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить работы Владимира Ленина.