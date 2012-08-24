ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с пластиковыми картами

Банк России в пятницу предупредил граждан об участившихся случаях мошенничества посредством SMS- и e-mail-рассылок от имени регулятора.

По сообщению ЦБ, злоумышленники действуют по такой схеме: мошенники по SMS или электронной почте отправляют клиентам банков сообщения о блокировке пластиковых карт с просьбой перезвонить по указанному номеру для разрешения проблемы.

Сообщения отправляются от имени, ассоциирующегося с Банком России, в частности, Центробанк России, Служба безопасности Банка России, CentroBank.

У позвонивших по указанным номерам мошенники пытаются выяснить номера карт, объем средств на счетах, персональные данные и другую конфиденциальную информацию, даже PIN-коды.

В Банке России предупредили, что не имеют никакого отношения к подобным рассылкам.